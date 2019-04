Fußball : Reusrather holen Marvin Grober zurück nach Hause

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) verstärkt sich für die nächste Saison durch einen alten Bekannten: Marvin Grober kehrt nach einem Ein-Jahres-Abstecher zum FC Leverkusen in den Sportpark zurück.

Der kopfballstarke Torjäger erzielte in Leverkusen in bislang 19 Spielen sieben Tore – deutlich weniger als in Reusrath. In der ersten Saison (2016/2017) nach dem Wechsel vom FC Monheim zum SCR gelangen ihm 37 Treffer, ehe ihn Krankheiten und Verletzungen zeitweise zurückwarfen. Trotzdem kam der gebürtige Langenfelder, der in Monheim lebt, in der Serie 2017/2018 immerhin auf 24 Tore und 21 Tor-Vorbereitungen. Grober freut sich jetzt auf das komplette Reusrather Team, zu dem er immer Kontakt hielt – und dem er die Daumen drückt, dass es mit dem Aufstieg in die Landesliga klappt: „Die Truppe hat es aufgrund des Teamgeistes, der Leidenschaft und der Harmonie verdient.“