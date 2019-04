Fußball : Schwache Monheimer stolpern über sich selbst

Monheim Der Oberligist bot bei der schmerzhaften 0:3-Pleite gegen SW Essen vor allem in der ersten Hälfte eine enttäuschende Partie.

Vor der Pause waren zwingenden Aktionen über 45 Minuten eine echte Mangelware. Ganz klar: Das Fehlen der Kreativkräfte Tobias Lippold und Benjamin Schütz (jeweils fünfte Gelbe Karte) machte sich stark negativ bemerkbar. In der 29. Minute nutzen die Essener nach einem Einwurf den kollektiven Tiefschlaf der FCM-Defensive und Gäste-Torjäger Marvin Ellmann war per Flachschuss von der Strafraumgrenze aus erfolgreich – 0:1. Anschließend plätscherte das Geschehen ohne nennenswerte Szenen vor sich hin.

Ab jetzt erarbeitete sich der FCM, der die Heimpleite doch lieber vermeiden wollte, einige hochkarätige Möglichkeiten. Besonders in der 66. Minute half Essen das Glück. Zuerst scheiterte Nikola Aleksic am reflexartig reagierenden Keeper Fabrice Haller, bevor ein ETB-Verteidiger den Nachschuss von Abdelkarim Afkir von der Linie kratzte und das Spielgerät dann an die Latte prallte. Aleksic scheiterte etwas später erneut an Haller (70.) und der Schuss des eingewechselten Bora Gümüs landete nur am Aluminium (80.).