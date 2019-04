Langenfeld : VHS-Geschichtsforscher dokumentieren Kriegsdenkmäler

Dieses Bild zeigt die Einweihung des Kriegerdenkmals in Wiescheid am 26. August 1928. Foto: Stadtarchiv Langenfeld

LANGENFELD Der Arbeitskreis Geschichte der Volkshochschule hat eine neue Dokumentation veröffentlicht. Titel: „Ehren- und Kriegsdenkmäler in Langenfeld. Vermisst – Verwundet – Gefallen“.

Unter der Leitung von Günter Schmitz hatten die Teilnehmer des Arbeitskreises in den vergangenen zwei Jahren in den Stadtarchiven Leverkusen, Solingen und Langenfeld die Zeitungsbestände von 1918/19 bis 1932 durchforstet und die für Langenfeld wichtigen Nachrichten festgehalten. „Entstanden ist so eine sehr umfangreiche Sammlung von Zeitungsmeldungen“, berichtet VHS-Sprecherin Evelyn Zerbe. Diese werteten die Geschichtsinteressierten unter verschiedenen thematischen Gesichtspunkten aus.

Die neue Publikation, die unter anderem auf diesen gesammelten Zeitungsberichten beruht, stellt Schmitz zufolge am Beispiel der Ehren- und Kriegerdenkmäler ein Kapitel „Erinnerungskultur in Langenfeld“ vor. „Darin wird deutlich, wie Gemeinde, Kirchen und Vereine jahrelang bemüht waren, in den verschiedenen Ortsteilen würdige Ehren- und Kriegerdenkmäler für die im Ersten Weltkrieg gestorbenen Männer der Gemeinde zu errichten.“ Vorgestellt werden in der VHS-Broschüre auch die erst in neuerer Zeit den Toten beider Weltkriege gewidmeten Denkmäler.