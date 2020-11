Mit über 100 km/h durch Immigrath : Bekiffter und betrunkener Raser nach Unfall erwischt

LANGENFELD Am späten Dienstagabend hat die Polizei einen bekifften und betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit über 100 km/h durch Richrath und Immigrath gerast sein soll. Der 27 Jahre alte Langenfelder besitzt laut Polizeibericht zudem keinen Führerschein. Sein Skoda Fabia sei beschlagnahmt worden.

Gegen 21.40 Uhr waren zwei Polizeibeamte im Streifenwagen unterwegs, als ihnen auf der Bahnstraße der Skoda entgegen kam. Weil er erkennbar deutlich zu schnell gefahren sei, wendeten die Polizisten und fuhren hinterher. Der Skoda fahrer habe jedoch nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens reagiert, sondern plötzlich noch mehr Gas gegeben. Auf der Flucht vor der Polizei sei er auf der Bahnstraße, auf der Tempo 50 gilt, mit mehr als 110 km/h gerast und auch in den Gegenverkehr geraten.

Ohne auf die Vorfahrtsregeln zu achten bog der Skodafahrer laut Polizeibericht auf den Alten Kirchweg ab, wo er in der Tempo-30-Zone erneut auf deutlich über 100 Sachen beschleunigt habe. Auch dort er an mehreren Einmündungen die Rechts-vor-links-Vorschriften außer Acht gelassen. Zudem sei er in hohem Tempo über im Boden eingelassene Erhöhungen gefahren, die eigentlich der Verkehrsberuhigung dienen sollen.