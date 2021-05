Party mit rund 30 Gästen aufgelöst : 18-Jähriger beißt Polizeibeamten

Lage Eine illegale Party hat am Wochenende für einen Polizeieinsatz in Lage gesorgt. Dabei biss ein 18-Jähriger einen Polizisten.

Der junge Mann wollte sich offenbar seiner Festnahme widersetzen. Dies geht aus einem Polizeibericht hervor. Die Beamten waren in der Nacht zum Sonntag angerückt, um eine Feier mit rund 30 Teilnehmern in einer Wohnung aufzulösen. Während zahlreiche Partygäste durch Fenster und Nebentüren flüchten konnten, musste der betrunkene 18-Jährige von mehreren Beamten festgehalten und gefesselt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf dem Weg zum Streifenwagen habe er einen Beamten gebissen, wild um sich geschlagen und getreten. Er kam über Nacht in Gewahrsam und muss sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Zahlreiche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung wurden geschrieben.