Unfall auf dem Urdenbacher Weg : Autofahrer übersieht Radler – 69-Jähriger schwer verletzt

Monheim Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf dem Urdenbacher Weg in Baumberg schwer verletzt worden.

Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, war gegen 14 Uhr ein 67-jähriger Monheimer mit seinem Skoda auf dem Urdenbacher Weg in Richtung Monheim gefahren. Aus laut Polizeibericht bislang ungeklärter Ursache nahm er den vor ihm in gleiche Richtung radelnden 69-jährigen Langenfelder zu spät wahr. Nach dem Aufprall wurde der Radfahrer über das Auto zu Boden geschleudert.