Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei weitere Todesfälle

Kreis Mettmann Ein 78-jähriger Wülfrather und ein 84-jähriger Ratinger haben ihre Corona-Infektion nicht überstanden. Laut Kreisgesundheitsamt geht die Zahl der Erkrankten zurück; auch der Inzidenzwert sinkt.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 883 Infizierte; 56 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 90 (+7; 15 Neuerkrankungen), in Haan 32 (+1; 3 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 62 (-18; 10 Neuerkrankungen), in Hilden 117 (-6; 10 Neuerkrankungen), in Langenfeld 61 (-15; 7 Neuerkrankungen), in Mettmann 55 (-5; 11 Neuerkrankungen), in Monheim 87 (+3; 10 Neuerkrankungen), in Ratingen 120 (+2; 10 Neuerkrankungen), in Velbert 219 (-20; 17 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 40 (-5; 9 Neuerkrankungen).