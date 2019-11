Langenfeld A 3 : Stadtspitzen: A 3-Standspur sofort freigeben

Langenfeld Vier kommunale Verwaltungschefs appellieren in einem Schreiben an Bund und Land.

(og) Mit einem gemeinsam unterzeichneten Antrag an das Bundesverkehrsministerium fordern der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach, die Bürgermeister der Städte Langenfeld und Leichlingen, Frank Schneider und Frank Steffes, sowie Landrat Thomas Hendele die sofortige Nutzung des Standstreifens auf der Autobahn A3 zur Entlastung des Verkehrs auf dieser Hauptader des Landes NRW.

„Das Ziel ist die permanente Nutzung des Standstreifens als vierte Fahrbahn in beide Richtungen, ohne dass ein weiterer Standstreifen neu gebaut wird“, heißt es in der Erklärung, die als Kopie auch an die Bundeskanzlerin, den Ministerpräsidenten des Landes NRW, den Landesverkehrsminister sowie die für die betroffenen Städte und den Kreis Mettmann zuständigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten adressiert ist.