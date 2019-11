Langenfeld Lions-Kalender : Sparkasse belohnt Blutspender mit Kalender

Langenfeld (og) Die Stadt-Sparkasse Langenfeld belohnt Blutspender mit dem Adventskalender der Lions. Traditionell finden in der Vorweihnachtszeit zwei Blutspende-Aktionen des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Langenfeld statt.

Diesmal bittet das DRK am heutigen Donnerstag, 15 bis 19.30 Uhr, ins Schützenvereinsheim, Langforter Straße 68. Am morgigen Freitag, 22. November, findet der Termin von 15 bis 19 Uhr im Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Richrath, Hans-Litterscheid-Platz 4, statt.

Das Motiv für den Lions Adventskalender wird vom Publikum und einer Jury gewählt. In diesem Jahr hat das Bild einer Teilnehmerin der Senioren-Kunstgruppe des Karl-Schröder-Hauses (Awo), die anonym bleiben möchte, gewonnen. Hinter einem verschneiten Haus Arndt mit Mack-Stele und Posthornwappen verbergen sich nun die 24 Türchen für die Adventszeit. Insgesamt verstecken sich dort viele Einzelpreise oder Gutscheine für Dienstleistungen. Der Kalender ist zum Preis von fünf Euro an verschiedenen Verkaufsstellen in Langenfeld zu erwerben. Eine davon ist die Stadt-Sparkasse Langenfeld mit ihren drei Standorten an der Solinger Straße 51-59, am Hans-Litterscheid-Platz 5 und am Bienenweg 2. Wer einen Kalender kauft, hilft den Projekten des Lions Club.