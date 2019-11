Monheim Beamer-Show : Beamer-Show in Baumberg führt durchs südliche Afrika

Mit dem Jeep geht es durch Namibia. Foto: RP/Uwe Henne

Monheim (og) Burkhard Klahr präsentiert am Montag, 25. November, eine 4k Beamer Show im Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8. Um 19.30 Uhr will er die Besucher nach Namibia mitnehmen. Karten gibt es nur an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt 13. Namibia, von vielen auch als Deutsch-Südwestafrika bezeichnet, wurde 1990 von Südafrika in die Unabhängigkeit entlassen.