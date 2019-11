Monheim Trödelmarkt : Messdiener hoffen auf alte Schätze für den Trödelmarkt

Monheim (og) Die Messdiener-Gemeinschaft Baumberg organisiert für das Wochenende 30. November/1.Dezember einen Trödelmarkt im Pfarrheim St. Dionysius. Wer zuhause noch Dinge hat, die zu schade zum Wegwerfen sind, kann diese spenden.

Die Messdiener nehmen am heutigen Samstag, 23. November, von 10 bis 14 Uhr die alten Schätze im Pfarrheim in Empfang.

Viele Jahre schon veranstaltet die Messdiener Gemeinschaft Baumberg (MGB) am ersten Adventswochenende einen großen Trödelmarkt, um Geld für Aktionen und Spiele der fast 150 Messdiener zu sammeln. Auf rund 200 Quadratmetern wird der Trödel in den unteren Räumen des Pfarrheims von St. Dionysius an der Von-Ketteler-Straße 8 zum Verkauf präsentiert. Die Messdiener hoffen auf viele Besucher – am Samstag (30. November) von 14 bis 18 Uhr und am folgenden Sonntag (1. Dezember) von 11 bis 17 Uhr. Eine Cafeteria wird am Sonntag eingerichtet.