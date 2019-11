Mutmaßlicher massenhafter Kindesmissbrauch : Polizei in NRW ermittelt gegen 14 Beschuldigte

Vergangene Woche wurde das Haus eines Verdächtigen in Alsdorf durchsucht. Foto: dpa/Dagmar Meyer-Roeger

Köln Im Fall des massenhaften Missbrauchs von Kindern in NRW haben Polizei und Staatsanwaltschaft Köln neue Details bekanntgegeben. Demnach sind 14 Beschuldigte aus NRW im Visier der Ermittler.

Die Taten haben sich der Mitteilung von Donnerstag zufolge in Bergisch Gladbach, Viersen, Krefeld, Dortmund, Aachen, Alsdorf, Kamp-Lintfort und Langenfeld ereignet. Insgesamt werde gegen 14 Beschuldigte aus Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografischer Schriften ermittelt.

Zudem kündigten die Behörden an, wegen der „sich fortlaufend entwickelnden Ermittlungen“ künftig jeweils donnerstags eine kurze Übersicht über den Ermittlungsstand zu veröffentlichen. In NRW sitzen derzeit acht Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Das mutmaßliche Kinderporno-Netzwerk war aber auch in anderen Bundesländern aktiv: In Rheinland-Pfalz und in Hessen wurde ebenfalls jeweils ein Verdächtiger festgenommen.

Der Fall war Ende Oktober mit der Festnahme eines 42-Jährigen in Bergisch Gladbach ins Rollen gekommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Handys fanden die Ermittler Hinweise auf das Netzwerk.

Mehr als 200 Ermittler aus ganz NRW arbeiten an dem Fall, unter anderem geht es dabei um die Sichtung und Bewertung des kinderpornografischen Materials. Die Verdächtigen sollen dieses in Chat-Gruppen mit mehr als 1800 Mitgliedern ausgetauscht haben. Die Bilder und Videos sollen zudem teilweise den Missbrauch der eigenen Kinder der Beschuldigten zeigen.

Nach Recherchen unserer Redaktion gab es in dem Fall zudem eine Behördenpanne: Bereits am 10. Juni übergab die Polizei der Staatsanwaltschaft Kleve Akten über einen mutmaßlichen Täter im Großraum Wesel. Festgenommen wurde dieser aber erst am 25. Oktober. Auf eine Hausdurchsuchung bei dem Mann, die frühere Hinweise auf den mutmaßlichen Täterring hätte zutage fördern können, veranlasste die Staatsanwaltschaft Kleve nicht. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hat die Fehler bei den Ermittlungen kürzlich eingeräumt.

(kess)