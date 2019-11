Hass-Nachrichten an Abiturienten : Es geht nicht um Integration

Meinung Düsseldorf Ein ehemaliger Schüler hat unsere Redaktion gebeten, seinen Namen aus einer Abiturienten-Liste im Internet zu löschen – weil er seit zwei Jahren rassistisch beleidigt und bedroht werde. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Junge Frauen und Männer machen Abitur an einer Schule im Ruhrgebiet. In festlicher Kleidung posieren sie für ein Foto – Absolventenjahrgang 2016. Dieses Foto macht in rechten Portalen die Runde. Weil viele der Abiturienten ausländisch klingende Namen haben und nicht aussehen, wie manche sich Deutsche vorstellen, wird ihr Erfolg als Bedrohung wahrgenommen: orientalische Vor- und Nachnamen, dunkle Augen, schwarzes Haar – sogar Kopftücher. Der bildliche Beweis für die angebliche Islamisierung des Abendlandes.

Was sagt das nun über unsere Gesellschaft aus? Zunächst einmal zeigt dieser Fall, dass es Rassisten und Rechtsradikalen offensichtlich nicht reicht, sich einfach nur in geselliger Runde ihr Leid zu klagen, über Politiker zu wüten und sich die guten alten 30er Jahre zurückzuwünschen. Nein, sie knöpfen sich, wenn möglich, auch einzelne Menschen vor, die nicht in ihr Weltbild passen. Dabei geht es nicht darum, dass die Ayse oder der Ali etwas vermeintlich Falsches gesagt oder getan haben. Es geht darum, dass sie existieren. Und das wird in den öffentlichen Debatten immer noch viel zu oft ignoriert.