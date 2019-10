Weitere Festnahmen in NRW : Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach weitet sich aus

Foto: dpa/Marius Becker Ulrich Bremer, zuständiger Staatsanwalt, und Klaus-Stephan Becker, Leiter der Kölner Kriminalpolizei, kurz nach der Pressekonferenz am Donnerstag.

Langenfeld/Kamp-Lintfort Im Fall des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs in Bergisch Gladbach ist ein vierter Tatverdächtiger im Raum Langenfeld festgenommen worden. Die Polizei stellte zuvor riesige Datenmengen sicher. Bei den Opfern soll es sich um die Kinder der Beschuldigten handeln.

Der im Raum Langenfeld festgenommene Mann soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte der Leitende Kriminaldirektor, Klaus-Stephan Becker, auf einer Pressekonferenz in Köln. Es gehe um sexuellen Missbrauch, der Mann sei am Mittwoch festgenommen worden.

Bislang gehen die Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft Köln in dem Fall von sechs Opfern im Alter von unter einem Jahr und zehn Jahren aus. Bei den mutmaßlichen Missbrauchsopfern handele es sich um die Kinder beziehungsweise Stiefkinder der Beschuldigten.

Bei dem Tatverdächtigen aus Bergisch Gladbach, mit dem die Ermittlung ins Rollen gekommen war, handelt es sich um einen 42-jährigen Deutschen. Das sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der Mann wurde am Dienstag vergangener Woche festgenommen und sitzt seitdem wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Kreispolizei Bergisch Gladbach soll er in seiner Wohnung Kinder missbraucht, die Taten gefilmt und weiterverbreitet haben. Die Ermittler fanden mehrere Terabyte Bilder und Videos. „Das ist eine Riesen-Datenmenge - Tausende Bilder und Videos“, sagte der Sprecher der Kreispolizei Bergisch Gladbach.

Der Verdächtige aus Bergisch Gladbach sei bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Becker bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Der Durchsuchungsbeschluss habe erst mit Wochen Verspätung vollstreckt werden können, weil der Mann zum geplanten Zeitpunkt mit seiner Frau und seiner Tochter im Urlaub gewesen sei.

Auch ein 26-Jähriger aus Kamp-Lintfort wurde im Zuge der Ermittlungen festgenommen. Bei einer Durchsuchung am 24. Oktober habe sich auch bei ihm der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern bestätigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Moers. Der Mann befinde sich ebenfalls in U-Haft.

Ein weiterer Verdächtiger (38) wurde in dem Zusammenhang am vergangenen Freitag im hessischen Niedernhausen festgenommen und in Untersuchungshaft genommen, wie die Wiesbadener Polizei am Donnerstag erklärte.

Nach Angaben von Becker tauschten die vier Verdächtigen in Chats auf Messenger-Diensten untereinander Fotos aus. Der Bekanntschaftsgrad der Verdächtigen sei aktuell noch unklar. Ihre Beziehung zueinander solle rasch aufgeklärt werden, hieß es. Dass es sich bei den Verdächtigen um einen Kinderporno-Ring handelt, wollte Becker nicht bestätigen. „Ich möchte nicht spekulieren“, sagte er.

Nach Angaben des Kölner Polizeipräsidenten Uwe Jacob sind mehr als 20 Ermittler der Kölner Polizei im Missbrauchsfall eingebunden. Unterstützt werden sie von Beamten aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Außerdem stehe die Kölner Staatsanwaltschaft in engem Kontakt mit den Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Kleve und Wiesbaden.

Derzeit werde die große Datenmenge von mehr als drei Terabyte ausgewertet. Oberstes Ziel sei es, mögliche weitere Täter auf den Aufnahmen zu identifizieren. „Es bleibt möglicherweise nicht bei vier Tätern“, sagte Becker. „Derzeit gibt es zwar keine Hinweise, aber aufgrund der großen Datenmenge können wir es auch nicht ausschließen.“

Die Opfer würden betreut. „Sie sehen mich fassungslos und bestürzt in Angesicht dieser schrecklichen Taten“, sagte Jacob. „Mein Mitgefühl ist bei den Opfern und ihren Angehörigen.“

(mit Material der dpa)