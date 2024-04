Hochwasserschutz in Langenfeld Flutmulde Kaisersbusch muss weiter nachgebessert werden

Der Praxistest wurde am 27. Februar dieses Jahres durchgeführt. Dafür, so erläuterte die Referatsleiterin Sabine Janclas in ihrem Bericht, wurde aus dem Regenrückhaltebecken Kaisersbusch Wasser entnommen und mit Hilfe einer Katastrophenpumpe in den Gladbacn geleitet. 4000 Liter/Minute sind in den Bach geflossen – wie bei einem Starkregenereignis. Innerhalb von drei Minuten sei der Wasserstand des Gladbachs so stark angestiegen, dass der Überlauf in die Flutmulde aktiviert wurde. An der Überlaufstelle spaltete der Bach sich – wie gewünscht – in zwei Stränge. Einer floss weiter im gewohnten Bachverlauf, der andere lief in die Flutmulde. Da nicht sicher ist, ob die Konstruktion dauerhaft hält, will die Stadt weiter nachbessern.