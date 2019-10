Opfer aus Gütersloh : Lebenslang wegen Mordes an deutschem Rucksack-Urlauber in Australien

Lebenslang wegen Mordes an deutschem Rucksack-Urlauber in Australien

Brisbane Wegen der Ermordung eines deutschen Rucksack-Touristen ist ein 35 Jahre alter Mann in Australien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. sein Opfer stammte aus Gütersloh.

Der Australier wurde am Donnerstag von einem Geschworenengericht für schuldig befunden, den 30-jährigen Deutschen aus Gütersloh im Oktober 2017 in der Großstadt Brisbane vorsätzlich erstochen zu haben, wie der Sender ABC berichtete. Die beiden Männer waren nach einem Verkehrsunfall in Streit geraten.