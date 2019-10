Nach Streit um Halloween-Tradition : Zombiewalk in Essen findet als Demonstration statt

Foto: dpa/Ina Fassbender Als Zombies geschminkte Menschen beim Zombiewalk in Essen (Archivfoto).

Essen In Essen werden wohl auch in diesem Jahr an Halloween als Zombies verkleidete Menschen durch Teile der Innenstadt ziehen. Dieses Mal allerdings als Teilnehmer einer von Linken und Grünen angemeldeten Demonstration.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei habe die Demonstration für mehr Mitsprache der Anwohner bei der Stadtgestaltung genehmigt, teilte die Linke am Dienstag mit. Zu ihr sollten selbstverständlich auch verkleidete Menschen kommen, schließlich sei Halloween, hieß es.

Vorausgegangen war ein Streit um den Essener Zombie-Walk, bei dem seit mehr als zehn Jahren am Halloween-Abend am 31. Oktober Hunderte zum Teil aufwendig als Zombies geschminkte Menschen durch die Innenstadt laufen.

Die Essener Marketing Gesellschaft (EMG) befürchtet, dass der Schauer-Umzug das parallel verlaufende Essener „Light Festival“ trüben könnte, bei dem an mehreren Innenstadt-Standorten aufwendige Licht-Installationen bespielt werden. Eine zunächst vom Organisator des Zombiewalks angemeldete Kundgebung hatte die Polizei abgelehnt.

(mba/dpa)