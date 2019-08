Tatverdächtiger aus Kevelaer : Ermittlungen gegen Sozialpädagogen wegen Kindesmissbrauchs

Kevelaer Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs ermittelt die Staatsanwaltschaft in Kleve gegen einen Sozialpädagogen aus Kevelaer. Er soll ein Kind aus der Verwandtschaft mehrfach missbraucht haben.

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Kleve erließ das Landgericht Kleve am 24. Juli gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in der Zeit von 1998 bis 2002 in insgesamt 40 Fällen. Der Haftbefehl wurde am Folgetag vollstreckt. Seitdem befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft.