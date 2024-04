Nahe Hameln Unfall mit drei Toten – ein Opfer stammt aus NRW

Nach einem Unfall südöstlich von Hameln in Niedersachsen, bei dem drei junge Erwachsene starben, sind neue Details zu den Opfern bekannt geworden. Demnach starben eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger aus Hameln sowie ein 20-Jähriger aus Lübbecke in Nordrhein-Westfalen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der 20 Jahre alte Fahrer aus Hameln sowie ein ebenfalls aus Hameln stammender 17-Jähriger wurden schwer verletzt in Kliniken geflogen.