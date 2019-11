Zwei Festnahmen in Innenstadt : Kölner Polizei fahndet nach flüchtigen Juwelier-Einbrechern

Köln Nach einem Einbruch in der Kölner Innenstadt hat die Polizei an mehreren Knotenpunkten im Stadtgebiet nach flüchtigen Räubern gefahndet. Zwei Männer wurden festgenommen.

Am späten Mittwochabend ist ein Juweliergeschäft am Eigelstein in der Kölner Innenstadt überfallen worden. Nach dem Einbruch konnten die Beamten im Kölner Stadtgebiet zwei Männer festnehmen. Wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte, seien jedoch weitere Räuber flüchtig.