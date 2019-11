Durchsuchungen in NRW : Polizei nimmt sechs Menschen in Nagelstudios in Münster fest

Polizei nimmt sechs Menschen in Nagelstudios in Münster fest

Durchsuchungen in NRW

Münster Bei einer Durchsuchung von mehreren Nagelstudios in Münster haben Staatsanwaltschaft und Zoll sechs Menschen festgenommen. Auch in anderen Städten gab es Durchsuchungen.

Die Verdächtigen sollen gewerbsmäßig Ausländer eingeschleust und Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten haben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster am Donnerstag mit. Die Behörden hätten schon länger verdeckt gegen die Beschuldigten ermittelt und am Mittwoch dann die drei Nagelstudios durchsucht. Zunächst hatte der „WDR“ berichtet.

Auch im Münsterland und in anderen nordrhein-westfälischen Regionen gab es den Angaben der Staatsanwaltschaft nach Durchsuchungen. In welchen Städten diese konkret liefen, war am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt.