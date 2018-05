Monheim: Jugendlicher Räuber schlägt Kind

Monheim Weil ein Junge sein Handy nicht rausgab, traktierte der Täter ihn mit einem Ast.

Weil ein Junge (11) sein Handy nicht hergeben wollte, schlug ein jugendlicher Räuber ihn am Donnerstag kurz nach 13 Uhr mit einem Ast auf den Kopf. Der Elfjährige war mit zwei Mädchen (12) zu Fuß auf dem Berliner Ring in Richtung Musikschule unterwegs, als sie an der Volkshochschule von einem Jugendlichen in gebrochenem Deutsch angesprochen und nach dem Weg gefragt wurden, teilte die Polizei mit. Der Junge wollte helfen und suchte per Smartphone die erfragte Straße im Internet.