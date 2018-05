Lokalsport: SSV gehen die Spieler aus

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist könnte sich trotzdem Platz sechs zurückholen.

In der Hinrunde der laufenden Saison konnten sich die Bezirksliga-Fußballer des SSV Berghausen zunächst auf André Ogon verlassen. Der Stürmer, im Sommer vom B-Kreisligisten Inter Monheim gekommen, brauchte keine Eingewöhnungszeit. In seinen ersten neun Spielen erzielte er neun Treffer und gab vier Vorlagen. Nach dem 1:5 gegen Eller 04 am 15. Oktober 2017 erlitt der Stürmer aber einen Außenbandriss - und kehrte nach langer Pause erst am vergangenen Sonntag gegen den SC SW 06 Düsseldorf auf den Platz zurück.