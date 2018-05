Stadt Kempen: Jugendlicher überfallen und bestohlen

Stadt Kempen Ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Kempen ist am Dienstagabend Opfer eines Straßenraubs geworden. Wie die Polizei gestern berichtete, schlugen zwei Unbekannte dem Jugendlichen ins Gesicht und zwangen ihn, sein Smartphone herauszugeben.

Der Schüler erstattete Anzeige bei der Polizei und gab dort an, zwischen 19.30 und 19.45 Uhr am Zugang zum Fußballplatz am "Röhrenspielplatz" an der Oedter Straße gesessen zu haben. Er war dort mit seinem Smartphone beschäftigt, als plötzlich zwei junge Männer von ihm die Herausgabe seines Handys verlangten. Als der Jugendliche aufstand, schlug ihm einer der Männer ins Gesicht. Der 16-Jährige zeigte daraufhin seine mitgeführten Sachen. Die Täter nahmen sein Handy und einen Schlüsselbund an sich und liefen zu Fuß über den Weg zwischen Fußballplatz und Spielplatz in Richtung Oedter Straße weg. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.