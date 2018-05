Langenfeld : Langenfeld richtet Selfie-Points ein

Langenfeld Zehn unterschiedliche Selfie-Points ("L.fie-Points") soll es bald in Langenfeld geben. Am morgigen Museumstag wird die Aktion um 13 Uhr vor dem Freiherr-vom-Stein-Haus an der Hauptstraße vorgestellt, kündigt Eva Struckmeier vom Stadtmuseum an. Die Punkte seien fester Bestandteil der Aktionen zum 70. Stadtgeburtstag. Das Projekt verknüpfe digitale Medien, Sehenswertes und Historisches miteinander. Bodenmarkierungen weisen auf die Sehenswürdigkeiten hin und animieren dazu, ein Selfie mit dem Smartphone zu machen. QR-Codes, die mit der städtischen Website verlinkt sind, böten zusätzlich Hintergrundinformationen und historisch Wissenswertes zu den jeweiligen Orten. Zudem gebe es einen Lageplan mit den genauen Standorten der "L.fie-Points". Unter dem Hashtag #LfieLangenfeld dürfe fleißig im Netz geteilt werden.

Die zehn Standpunkte deckten verschiedene Bereiche ab; Freizeitaktivitäten, Baudenkmäler und Kunst. Unter anderem finde man die Punkte an der Wasserburg Haus Graven, an der Skateranlage, am Freiherr-vom-Stein-Haus, vor der Skulptur "Christel und Postillion". Durchgeführt wurde das Projekt vom Stadtmuseum/Stadtarchiv

