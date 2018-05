Leichtathletik: Starke Staffel belegt Platz vier beim Marathon

Monheim

Beim Marathon in Düsseldorf waren Andreas Jago und Wolfang Vogt für die SG Monheim (SGM) am Start, Beide verbesserten ihre Saison-Bestleistung um einige Minuten - was Jago mit 3:11:15 Stunden auf Rang 14 in der Altersklasse M 55 brachte, während Vogt mit 3:26,26 Stunden auf Platz 20 kam. Im Team-Staffel-Wettbewerb teilten sich die Monheimer André Schäfer und Florian Thoenessen die 42,195 Kilometer mit Gareth Curtis (Solingen) und Valentin Quack (Aachen). Das Quartett unter dem Namen "Langtreter" bewältigte den Marathon in starken 2:40,24 Stunden. Dafür gab es dann als Belohnung den großartigen Platz vier im Feld der rund 2500 Mannschaften.