Langenfeld : Gesellschaftsfonds: Zuschuss bis Freitag beantragen

Langenfeld Die Bewerbungsfrist läuft nur noch acht Tage: Bis zum 18. Mai müssen laut Beigeordneter Marion Prell die Anträge für Zuschüsse aus dem Gesellschaftsfonds gestellt sein. Unter diesem sperrigen Begriff hatte Langenfeld kurz vor seiner Entschuldung 2008 eine Sonderrücklage von fünf Millionen Euro gebildet. Deren Erträge werden seither jährlich zweckgebunden an Langenfelder Vereine und Organisationen ausgeschüttet; stets bei der Stadtgeburtstagsfeier am 3. Oktober. Bislang wurde fast eine dreiviertel Millionen Euro für mehr als 200 Vereine bereitgestellt. Wegen der noch nötigen Beratung in politischen Gremien müssen bis zum Freitag nächster Woche die Anträge für 2018 im Rathaus eingehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Näheres dort bei Thomas Wedell, Zimmer 041, Tel. 02173 - 794-2126, thomas.wedell@langenfeld.de oder www.langenfeld.de

(mei)