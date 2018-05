Mönchengladbach : Zweimal kommt der Räuber mit dem Fahrrad

Mönchengladbach Am Montagabend ist es in Rheydt zu zwei Überfällen gekommen, die möglicherweise durch denselben Täter begangen wurden. Davon geht die Polizei aus. Die erste Tat ereignete sich um 21 Uhr auf der Schlachthofstraße. Ein Unbekannter näherte sich auf einem Rad einer 41-Jährigen, bedrohte sie mit einem Messer und forderte Geld. Die Frau versuchte zunächst zu entkommen, stolperte dabei und stürzte auf einer Wiese. Der Mann kam hinterher, hielt ihr erneut das Messer vor und verlangte in gebrochenem Deutsch, dass sie ihm Geld geben soll.

Die Geschädigte gab ihm ihre schwarze Fahrradtasche, der Räuber flüchtete in Richtung des Berufkollegs Rheydt-Mülfort. Gegen 21.40 Uhr kam es auf der Dohler Straße zu einem zweiten Angriff auf eine 25-jährige Frau. Sie war mit einem Kinderwagen unterwegs. In Höhe der Memelstraße kam ihr ein Radfahrer entgegen. Er drehte und fuhr der jungen Frau ein Stück hinterher. Als er wieder neben ihr war, riss er an dem Kinderwagen.

Die Frau wehrte sich heftig. Der Mann sprühte ihr daraufhin Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete in Richtung Schlossstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, europäische bzw. osteuropäische Erscheinung, blaue Augen, dunkelblonde Haare. Hinweise Tel. 02161 290.

