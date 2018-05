Monheim: Riesenspaß im Spiegelzelt

Monheim Das Orchester aus Marie-en-Bourgh und die Tanzschule Feser gestalteten unter Leitung von Oliver Drechsel ein vielseitiges Programm im Marienburgpark.

"Nach acht Jahren heißt es heute wieder 'Klassik im Park'", verkündetete Moderator Emil Drösser im Spiegelzelt. Er veranstaltete die Klassikabende als Hauptorganisator gemeinsam mit Marke Monheim. Den Auftakt des frühlingshaften Programms im Marienburgpark machte die "Suite für Streicher über vier englische Volkslieder" des zeitgenössischen Komponisten John Rutter. Unter der musikalischen Leitung von Oliver Drechsel spielte das Orchestre de Marie-en-Bourg die eingängigen, mal leise romantischen, mal beschwingt dahinplätschernden Weisen und erzeugte so eine fröhliche Stimmung im nahezu vollbesetzten Spiegelzelt.

Mit seiner spritzigen Moderation brachte Drösser nicht nur die eine oder andere Information über Musiker und Komponisten ein, sondern lockerte den Konzertabend auf erfrischende Weise auf. Mit diesen vier englischen Tänzen habe man den Briten die Möglichkeit gegeben, sich vor dem EU-Austritt tänzerisch zu verabschieden, kommentierte Drösser. So stand auch der Konzertabend unter dem Motto "Musik tanzt in den Mai", was jedoch nicht nur auf die Interpretation von klassischen Tänzen bezogen war, sondern auch auf die Vorstellungen der Schüler der Ballett- und Tanzschule Halina Feser.