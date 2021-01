Feuerwehreinsatz : Gülle läuft aus Lastwagen in Gully

Langenfeld Unverzüglich wurden mehrere Kanaleinläufe mit Bindemittel gesichert.

Die Feuerwehr Langenfeld ist am frühen Donnerstagmorgen auf die A59 in Fahrtrichtung Leverkusen, auf den Rastplatz Wolfhagen, gerufen worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass Gülle großflächig aus einem Lastwagen auslief. Eine unbekannte Menge war bereits in einen Gully geflossen. Unverzüglich wurden mehrere Kanaleinläufe mit Bindemittel gesichert und ein Wall aus Bindemittel um den Laster verteilt, um eine weitere Ausbreitung auf der Fahrbahn zu verhindern. Die Einsatzstelle wurde nach ungefähr eineinhalb Stunden an das Umweltamt übergeben. Die Feuerwehr Langenfeld war mit 25 Kräften im Einsatz.