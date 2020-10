Umwelteinsatz in Ratingen : Unbekannte Flüssigkeit im Bach

Umwelteinsatz in Ratingen

Eine milchige Flüssigkeit lief in den Hummelsbach. Foto: Feuerwehr Ratingen

Breitscheid Feuerwehr rückt nach Breitscheid zum Hummelsbach aus.

Aufmerksame Spaziergänger riefen am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Feuerwehr Ratingen zu Hilfe. Im Hummelsbach in Breitscheid hatten sie eine seltsame Flüssigkeit entdeckt. Die Einsatzkräfte bestätigten vor Ort die Meldung, wonach eine unklare weißliche Flüssigkeit in den Hummelsbach lief.