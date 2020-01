Kreis Mettmann : Karnevalistische Monarchie ist gesichert

Sie regieren die Hildener Narren. Prinzessin Hildania Mareike und Prinz Hildanus Stefan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

kreis mettmann Beim Prinzenempfang im Rheinischen Karnevalsmuseum in Hilden herrschte beste royale Stimmung.

Von Ulrike Schmidt

In Zeiten, in denen gekrönte Häupter – besonders die in Großbritannien – mit ernsthaften Problemen beim Nachwuchs zu kämpfen haben, geben sich Prinzen und Prinzessinnen aus dem Kreis Mettmann völlig entspannt. Zugegeben, mit dem Buckingham-Palace können sich die Räumlichkeiten des Hildener Karnevalsmuseums nicht vergleichen. Dafür herrschte dort beste Laune! Rund 200 Gäste amüsierten sich königlich bei Häppchen, Sekt und Selters. Die Prinzenpaare aus Langenfeld, Monheim, Unterbach, Velbert, Ratingen und Erkrath, außerdem das Dreigestirn aus Langenfeld-Berghausen gaben den amtierenden Hildener Hoheiten die Ehre.

Prinzessin Hildania Mareike I. und Prinz Hildanus Stefan I., deren Tochter Dominique diesjährige Kinder-Prinzessin ist. Bei vielen Auftritten wirbt die Familie für das jecke Jubiläum „Sechs mal elf Jahre“ der Narrenakademie. Nicht nur mit dem generationsübergreifenden und gender-neutralen Motto: „Närrisch Sein mit Groß und Klein“, sondern auch mit ihrem Orden „Trabant am Band“, der fröhlich über mögliche Auto-Umwelt-Diskussionen hinweg blinkt. Überhaupt tragen Tollitäten ziemlich viel Blech vor der Brust. Bei den vielen Sessions-Treffen kommen da schon ein paar Kilos zusammen. Manchmal stammen die auch von den Bierchen oder den Knabbereien, denen man bei den Empfängen ständig ausgesetzt ist. Zum Glück sind die Hofschneider erfahren: Meist wird maßgefertigt, was nicht ganz preiswert ist. Samt muss fast immer sein - in klassischen Königsfarben wie Royal-Blau oder Karmesin-Rot. Dazu jede Menge weiße Rüschen und Gold- oder Silber-Litzen.

Info Hier wird in Hilden Karneval gefeiert 25. Januar 2020, 19.11 Uhr Karnevalsparty KG Rot-Weiß, Bürgertreff, Lortzingstraße 1. 26. Januar, 13 Uhr Damensitzung, Stadthalle 31. Januar, 19 Uhr Kostümsitzung der Großen Hildener, Bürgertreff Lortzingstraße 1 2. Februar, 10.45 Uhr Herrensitzung, Stadthalle 16. Februar, ganztägig Karneval im Seniorenzentrum Erikaweg 9. 16. Februar, 15 Uhr Kinderkarneval der Narrenakademie, Stadthalle 20. Februar, 11 Uhr Altweiber-Empfang der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert, Festzelt auf dem alten Markt in der Innenstadt (Einlass nur mit Karte) 20. Februar, 11 Uhr Sturm auf das alte Rathaus, Mittelstraße 40. 20. Februar, 15 Uhr Sturm auf die Waldkaserne, Elberfelder Straße.

Monheims Prinz Alex I.Alexander Iffland) und Prinzessin Sabi. Foto: Köhlen, Stephan (teph)