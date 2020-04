Langenfeld : Feuerwehr reinigt Rastplatz von Gülle

Die Feuerwehr Langenfeld reinigte den Rastplatz Reusrather Heide. Dort war Gülle ausgelaufen. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Die Feuerwehr Langenfeld ist am Mittwochmittag gegen 12 Uhr zu einem Einsatz auf die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln gerufen worden. Auf dem Rastplatz „Reusrather Heide“ waren größere Mengen Gülle – ungefährt 200 Liter – aus einem Tanklastwagen ausgelaufen. Die Firma habe ein Ersatzfahrzeug geschickt, in das die Gülle dann umgepumpt werden konnte, teilte ein Sprecher mit. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und zehn Helfern auf den Rastplatz ausgerückt.

