Einsätze in Hückelhoven : Feuerwehr löscht brennendes Auto

Hückelhoven Auf dem Parkplatz des Hückelhovener Uta-Centers am Landabsatz schlugen Flammen aus dem Motorraum eines Kleinwagens. In Schaufenberg schlug derweil ein Heimrauchmelder Alarm – ein Feuer mussten die Wehrleute dort aber nicht löschen.

In Schaufenberg hörte ein Passant am Dienstag um 21.23 Uhr, dass in einem Haus am Lindenplatz ein Heimrauchmelder akustischen Alarm gab, und rief die Feuerwehr. Weil auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, wurden die Einsatzkräfte in Marsch gesetzt – ein Schadenfeuer konnte nicht ausgeschlossen werden. Nach Erkundung der Einsatzstelle hat die Feuerwehr einen Zugang zur Wohnung über ein Fenster geschaffen. so konnte ein Trupp kontrollieren. „In der Wohnung konnte jedoch nur ein defekter Heimrauchmelder ausfindig gemacht werden, so dass die Wohnung dem mittlerweile eingetroffenen Bewohner übergeben werden konnte“, berichtet die Feuerwehr..