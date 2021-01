Anmeldung fürs Circusleben : In einer Woche zum Artisten

In einer Woche zum Artisten

Monheim Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Monheim sucht für das Zirkusprojekt im Sommer Jugendliche, die gern mit Kindern arbeiten. Der Zirkus schlägt sein Lager auf der Baumberger Bürgerwiese auf.

(og) In den vergangenen Sommerferien hat die Ferienaktion „Circus Leben“ wegen der Corona-Pandemie auf dem Schulgelände am Berliner Ring stattgefunden. In diesem Jahr kommt der Circus mit einem angepassten Hygienekonzept zurück auf die Baumberger Bürgerwiese. Schon jetzt häufen sich beim Team der städtischen Kinder- und Jugendförderung die Anfragen nach den beliebten Aktionstagen. Noch brauchen Eltern, die ihre Kinder anmelden wollen, aber ein wenig Geduld.