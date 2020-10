Online-Veranstaltung für Langenfeld : Bahn beantwortet Fragen zum RRX-Ausbau

Langenfeld Zwischen Köln und Düsseldorf-Benrath wird die Infrastruktur für den RRX durchgängig auf vier Gleise ausgebaut. Die Info-Veranstaltung ist am 10. November.

Der Baubeginn für den Abschnitt Langenfeld der Schnellzugstrecke RRX steht kurz bevor. Es laufen bereits erste vorbereitende Maßnahmen. Jetzt lädt die Bahn AG zu einer ersten digitalen Bürgerinformationsveranstaltung ein, und zwar für Dienstag, 10. November, 16.30 Uhr. Interessierte benötigen für die Veranstaltung ein internetfähiges Gerät mit Lautsprecher und Tastatur zur Teilnahme am Chat. Dies kann ein PC, Laptop oder auch ein Tablet oder Smartphone sein. Ein Mikrofon ist nicht zwingend erforderlich. Für Bürger, die nicht die technischen Möglichkeiten nutzen können, können Fragen auch per Mail oder telefonisch geklärt werden. Hierzu kann zu den üblichen Bürozeiten mit dem Team der Öffentlichkeitsarbeit der Bahn AG Kontakt aufgenommen werden – per Mail an rrx@deutschebahn.com oder unter Telefon 0203 3017 2799.