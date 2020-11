Düsseldorfer Ersti übers Studium im Corona-Modus : Ein Studienstart daheim vorm Laptop

Fee Colella erlebte die offizielle Erstsemestereinführung durch Uni-Rektorin Anja Steinbeck und Christoph J. Börner, Prorektor für Studienqualität, daheim in Derendorf. Foto: semi

Das Protokoll Der erste Tag an der Heinrich-Heine-Uni begann für die Medizin-Studentin Fee Colella wegen Corona nicht auf dem Campus. Dass sie jetzt vor allem online und von zu Hause aus studieren muss, sieht die 19-Jährige aber nicht nur negativ.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Meinen ersten Uni-Tag hatte ich mir natürlich wie viele andere Erstis anders vorgestellt. Bei der Erstsemesterbegrüßung saß ich zu Hause in Derendorf vor dem Laptop und nicht mit hunderten anderen Studienanfängern in einem Hörsaal auf dem Campus. In der virtuellen „Ersti“-Begrüßung beantworteten die Uni-Rektorin und der Prorektor für Studienqualität dann viele Fragen von Studierenden, die per Online-Chat reinkamen. Und dabei merkte ich, dass ich doch mehr Fragen hatte, als ich anfangs dachte. Wie zum Beispiel sollte man es denn in nur zehn Minuten von einer Präsenz-Veranstaltung auf dem Campus nach Hause schaffen, um an einem Online-Kurs teilzunehmen? Ich war froh, als ich hörte, dass es dafür Sitzplätze in Hörsälen gibt, um dann auf dem Campus in die Online-Lehre zu wechseln.

Während der Erstsemesterbegrüßung trug ich keine Jogginghose, sondern Jeans, aber das wird sich bestimmt auch noch ändern, wenn ich die meiste Zeit von zu Hause aus studieren werde. Das Online-Studium hat auch Vorteile, finde ich, das Pendeln entfällt und man ist viel flexibler und kann die Veranstaltungen besser im Tagesablauf unterbringen, wenn man zum Beispiel noch einen Nebenjob hat. Ein Vorteil ist auch, dass man beim Screen-Cast einer Veranstaltung auch mal die Pausetaste drücken und sich die eine oder andere Stelle noch einmal anhören kann. Oder man hört sich die Vorlesung erst abends um 22 Uhr an, weil es einem dann besser passt. Für andere Studierende, die anders als ich nicht in Düsseldorf wohnen, ist es so aber sicher auch schwieriger, Anschluss zu finden.

Am Mittwoch habe ich meine erste Veranstaltung auf dem Campus, ob ich auch wirklich hingehe oder doch von zu Hause aus daran teilnehme, kann ich wie jeder andere Studierende selbst entscheiden: Denn alles wird immer auch digital angeboten. Ich will auf jeden Fall, wenn ich gesund bin, an möglichst vielen Veranstaltungen auf dem Campus teilnehmen, denn ich finde, dass man vor Ort doch anders lernt. Und man kann auch andere Kommilitonen kennenlernen.

Meine Eltern arbeiten in der Gastronomie und da gibt es immer viele Ups and Downs. Von ihnen weiß ich, dass man seinen Kopf nie in den Sand stecken und immer kreative Lösungen suchen sollte. Deswegen bläst auch jetzt im Lockdown keiner Trübsal bei uns daheim. Das Restaurant bleibt jetzt zwar erst einmal geschlossen, doch meine Eltern werden mit einem Foodtruck auf Wochenmärkte fahren. Und so habe ich weiter einen Nebenjob, denn ich helfe bei meinen Eltern aus.

Wenn man etwas nicht ändern kann, sollte man sich darüber nicht zu viele Gedanken machen, sondern das Beste aus der Situation machen, finde ich. Ich habe mein Abitur schon letztes Jahr gemacht, dann kam ein Pflegepraktikum und dann wollte ich in diesem April eine Asien-Reise machen, weil das der beste Zeitpunkt für eine solche Reise war, so ohne Verpflichtungen und noch ohne Studium. Bei meinen Eltern hatte ich dafür viel im Restaurant gearbeitet, um mir das Geld dafür zu verdienen. Das liegt jetzt auf dem Konto und ich hole die Reise irgendwann nach oder möbliere mir davon meine erste eigene Wohnung. Damit habe ich es aber nicht besonders eilig: Manche wollen sofort ausziehen, wenn sie studieren. Ich verstehe mich sehr gut mit meinen Eltern und wohne gerne weiterhin zu Hause.

Meine Zulassung fürs Studium an der Uni kam zwar relativ spät, aber ich finde, dass die Uni alles gut organisiert für uns Erstis und dass sie die Zeit seit dem Sommersemester, als alles ja ganz schnell gehen musste und auch chaotisch war, gut genutzt hat. Wenn es eine Online-Veranstaltung gibt, bekommt man zum Beispiel einen Einladungslink: Da kann kein Studierender etwas verpassen. Und ich habe zwei tolle Tutorinnen, die einem alles Wichtige zum Studienstart wirklich gut erklärt haben. Und wie es auf dem Campus ist, weiß ich schon ein wenig, da ich schon in meiner Schulzeit am Max-Planck-Gymnasium an einer Ringvorlesung für Schüler teilgenommen hatte, die Medizin studieren wollen.