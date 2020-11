Sicherheit & Kriminalität im Kreis Mettmann : Senioren-Betrug am Telefon nimmt zu

Trickbetrüger wenden sich immer häufiger per Telefon an ihre Opfer – das sind insbesondere ältere Menschen. Foto: Polizei

Langenfeld/Monheim Trickdiebe werden zunehmend organisierter, oft rufen sie aus dem Ausland an. Neu sind sogenannte „Schockanrufe“. Betroffen sind in der Regel Menschen weit über 60 Jahre.

Senioren bleiben eine beliebte Zielscheibe von Trickbetrügern. Der „Enkeltrick“ ist nach wie vor ein Dauerbrenner – in abgewandelter Form. Insgesamt 2000 ältere Menschen aus dem Kreis Mettmann, der Großteil von ihnen über 70 Jahre alt, haben der Polizei in diesem Jahr einen versuchten Betrug gemeldet. In Mettmann ist es Tätern dabei bisher in drei Fällen gelungen, ältere Menschen zu betrügen, in Erkrath gab es in diesem Jahr einen vollendeten Betrugsdelikt. „Die Dunkelziffer dürfte aber sehr viel höher ausfallen“, stellt Diane Dulischewski, Sprecherin der Kreispolizei Mettmann, klar. Denn viele Opfer würden sich schämen, auf Trickbetrüger hereingefallen zu sein.

Ausgenutzt wird offensichtlich auch die aktuelle Pandemie: So wurden in den vergangenen Monaten deutschlandweit Fälle bekannt, bei denen sich Täter als mit dem Coronavirus infizierte Angehörige ausgeben, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Außerdem wird von Trickbetrügern berichtet, die als angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unterwegs sind und sich unter dem Vorwand angeordneter Covid-Tests Zugang zur Wohnung verschaffen.

Info Das rät die Polizei zum Schutz vor Betrügern Enkeltrick Mit Sätzen wie „Rate mal, wer am Telefon ist?“ erschleichen sich Täter die Namen von Angehörigen. Die Polizei rät, aufzulegen und Angehörige zurückzurufen. „Polizeibeamte“ Bei angeblichen Beamten sollte man sich den Namen geben lassen, auflegen und bei der örtlichen Polizei nachfragen. Oft erscheint bei Trick-Anrufen die 110 im Display – das ist ein Indiz für Betrug. Geldforderung Bittet jemand telefonisch um Geld, ist Misstrauen angebracht. Auch hier lautet der polizeiliche Rat an Betroffene: sofort auflegen.

In Monheim hat Ende Oktober eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert, dass eine 81-jährige Frau aus Monheim großen finanziellen Schaden erleidet. Die 81-Jährige hatte einen Anruf erhalten, bei dem sich ein Mann für ihren Enkel ausgab und um 15.000 Euro gebeten hatte.

Insgesamt haben die Betrugsversuche am Telefon laut Polizei deutlich zugenommen. Neu sind auch in Mettmann und Umgebung in diesem Jahr so genannte „Schockanrufe“: Dabei ertönen vermeintliche, weinende Angehörige des Opfers im Hintergrund. Oft geschehe das in Verbindung mit erfundenen Szenarien wie einem Unfall oder einer drohenden Gefängnisstrafe. „Das ist besonders perfide, da der emotionale Druck auf die Opfer nochmals erhöht wird“, sagt die Polizei-Sprecherin. Die Betroffenen sind meist weit über sechzig Jahre alt, viele von ihnen altersbedingt erkrankt.

Neben dem Enkeltrick zählt im Kreis der „falsche Polizeibeamte“ zu den häufigsten Maschen von Betrügern. Hierbei gibt sich der Anrufer nicht als Angehöriger, sondern als Polizist, Staatsanwalt oder andere Amtsperson aus. „Besonders gefährlich ist, dass die Anrufer die Telefonsysteme manipulieren: Im Display erscheint dann etwa die 110, verbunden mit der Ortsvorwahl “, erklärt Dulischewski. Die Anrufer seien „Redetalente“ und würden die Ängste älterer Menschen ausnutzen.

Die Täter organisieren sich offenbar zunehmend besser. „Man kann in vielen Fällen von Banden sprechen, die sich ins Ausland abgesetzt haben und dort von Call-Centern aus anrufen“, so die Kriminalhauptkommissarin. Die Rückverfolgbarkeit sei dementsprechend schwierig. Erst vor wenigen Tagen hat das Landgericht Düsseldorf eine internationale Betrügerbande zu langen Haftstrafen verurteilt – die Täter waren auch in Mettmann aktiv.

Neben den Telefonbetrügern gibt es auch in Langenfeld und Monheim solche, die ausschließlich vor Ort aktiv sind. Das komme laut Polizei zwar deutlich seltener vor, doch immer wieder sind Täter unterwegs – etwa als angebliche Stadtwerke-Mitarbeiter, die wegen eines Wasserrohrbruchs die Wasserqualität überprüfen müssten. Auch das Phänomen des „Dachdeckers“ trete gelegentlich auf – vor allem im Herbst und nach Stürmen.