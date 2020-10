Flüchlingsunterkunft in Korschenbroich : Glehner CDU sagt Veranstaltung zu Wohnheim ab

Korschenbroich Wegen der Corona-Pandemie wird die Partei nicht vor Ort informieren. Die Flüchtlingsunterkunft sorgte zuletzt für Kritik. Anwohner sammelten Unterschriften.

Wegen der aktuellen Corona-Entwicklung im Rhein-Kreis muss die geplante CDU -Informationsveranstaltung zum Übergangswohnheim für Flüchtlinge an der Schanzer Weide in Glehn abgesagt werden. Das teilte die CDU -Ortsverbandsvorsitzende Ellen Wappenschmidt-Krommus mit.

„Bürgernähe bedeutet uns, in einen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern einzutreten, aktuelle Themen aufzugreifen, zeitnah über Vorhaben im Ort zu informieren, um Anregungen in politische Debatten einfließen zu lassen“, sagt Wappenschmidt-Krommus. Sie verweist darauf, dass über die jetzt geplante Veranstaltung hinaus bereits im Oktober 2018 über das Projekt informiert worden sei. Damals hätten Anwohner angeregt, an dem Standort einen festen Baukörper zu errichten. So soll es jetzt auch geschehen.