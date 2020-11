Baumberger Pfarrzentrum : Baumberger Pfarrzenturm wächst

Monheim Das neue Pfarrzentrum der Gemeinde St. Geron und St. Dionysius am Ortseingang von Baumberg nimmt Gestalt an. Der Kirchenvorstand ist optimistisch, dass der Neubau im nächsten Sommer bezogen werden kann.

Die katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius baut in Baumberg ein neues Pfarrzentrum. 4,8 Millionen Euro wird das Gebäude nach den Plänen der Geschwister Heiermann aus Köln kosten. Die Stadt Monheim unterstützt dieses Projekt mit insgesamt 730.732 Euro, weil ein großer Teil der geplanten Räume – von 951,8 Quadratmetern werden nur 206,7 ausschließlich kirchlichen Zwecken dienen – multifunktional genutzt werden kann. Damit habe das Pfarrheim das Potenzial, eine Anlaufstelle für alle Menschen zu bleiben, heißt es in der Verwaltungsvorlage für den Zuschuss (2018). Vorgesehen ist vor allem viel Platz für Gruppenräume, die Jugendliche nutzen können. Das kommt der Stadt entgegen.

Im Frühjahr haben die Bauarbeiten für das neue Zentrum auf dem Kirchhügel begonnen. Am 9. Oktober hat die Gemeinde das Richtfest gefeiert. Inzwischen sind auch die Zimmermann- und die Dachdeckerarbeiten fast abgeschlossen. „Zurzeit werden die Fenster eingebaut und im Dezember beginnen die Klinkerarbeiten“, teilt Bernd M. Wehner, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands, mit. Danach gehe es weiter mit dem Innenausbau und der Gebäudetechnik. „Wir rechnen mit einer Bezugsfertigkeit des Gebäudes im Sommer 2021“, so Wehner. Hans-Dieter Wuttke, Mitglied des Kirchenvorstandes, der die Baumaßnahme für den Kirchengemeinde federführend begleitet, ist optimistisch, dass es nun zügig weitergeht.

Der Kirchhügel von St. Dionysius liegt in exponierter Lage am Ortseingang von Baumberg. Für dessen Neubebauung gab es ein Werkstattverfahren, das in einem neuen Bebauungsplan für das gesamte Areal von der Kirche bis zum Bürgerhaus an der Humboldtstraße mündete.