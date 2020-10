Verkehr in Düsseldorf : Gleissperrungen ab November rund um Bilk

Bilk Wegen des Ausbaus der S-Bahnstation Bilk zum Regiohalt müssen sich Fahrgäste ab Mitte November wieder auf Einschränkungen einstellen. Auf manchen Strecken werden Ersatzbusse fahren. Eröffnen soll die Haltestelle im März 2022.

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio NRW, NordWestBahn, Eurobahn, National Express, Regiobahn und VIAS haben in Abstimmung mit der DB Netz und dem Verkehrsverbund Rhein- Ruhr ( VRR ) in den vergangenen Wochen Ersatzkonzepte erarbeitet, um die Auswirkungen auf die Bahnkunden so gering wie möglich zu halten. Vom 17. November, 20 Uhr, bis zum 2. Dezember, 4 Uhr, werden alle Gleise gesperrt, die Züge RE 4, S 8, RB 39 und S 28 fallen zwischen Düsseldorf und Neuss aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Züge der Linie RE 10 werden ab Krefeld-Oppum nach Duisburg Hbf umgeleitet und enden beziehungsweise beginnen dort. Zwischen Meerbusch-Osterath und Krefeld-Oppum wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Züge der Linie RE 13 fallen zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf aus. Stattdessen pendeln Schnellbusse zwischen den Städten. Die S-Bahn-Linie S 11 fällt wochentags zwischen Neuss Hbf und Düsseldorf Flughafen aus. An Wochenenden fällt die Linie zwischen Neuss und Düsseldorf Hauptbahnhof aus. Auch in diesem Bereich wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Alternativ verkehren wochentags Züge der S 68 ab und bis Düsseldorf -Flughafen. Züge der S-Bahn-Linie S 68 fallen zwischen Düsseldorf Hbf und Wuppertal-Vohwinkel aus. Alternativ stehen die Züge der Linien S 6 und S 8 zur Verfügung.

Die zweite Phase beginnt am 2. Dezember, dann werden wieder einige Gleise freigegeben. Dieser Abschnitt läuft bis zum 20. Dezember. Die dritte und letzte Phase dieses Bauabschnitts betrifft die Tage 20. und 21. Dezember, dann müssen einige Zugverbindungen wieder ausfallen. Detaillierte Informationen wird es zeitnah vor den einzelnen Abschnitten geben. Die Bahn stellt außerdem zwölf Reisendenlenker an den Hauptbahnhöfen in Neuss und Düsseldorf bereit, damit die Fahrgäste sich zurechtfinden. Darüber hinaus werden die Wegeleitung und die Information an den Bahnhöfen verstärkt: Mehr als 220 großformatige Aufkleber und Hinweise an den Haltestellen und in den Zügen und rund 150 Fußabdrücke zur Beschilderung des jeweiligen Weges vom Bahnhof zur Ersatzhaltestelle sind geplant. Die Fahrplanänderungen im Nahverkehr sind bereits überwiegend in den Online-Auskunftssystemen enthalten.