Fußball : SSVg Haan fertigt VfB Langenfeld ab

Das Team von Yassin El Yaghmouri feiert in der Fußball-Kreisliga A den zweiten Sieg. Rhenania hält beim Spitzenreiter lange mit. SSV Erkrath gibt klare Führung aus der Hand. SV Ost läuft erfolglos gegen „Oberbilker Wand“ an.

SG Benrath-Hassels -SC Rhenania Hochdahl 3:1 (1:0). SCR-Trainer Peter Mollenhauer konnte der neunten Niederlage noch etwas Positives abgewinnen: „Wir haben gegen den Spitzenreiter lange Zeit ordentlich mitgehalten. Am Ende war es ein achtbares Ergebnis.“ Das lag auch am starken Torhüter Frederik Hennes, der unter anderem einen Handelfmeter parierte (65.). Nach der frühen Führung (11.) ließ sich Benrath durch eine Ampelkarte (31.) nicht aus dem Konzept bringen. Die Hochdahler Julian Dietz und Kevin Naulin, vergaben „halbe Chancen“, während die SG erst spät (76., 84.) für klare Verhältnisse sorgte. Am Schluss (90.) betrieb Naulin noch Ergebniskosmetik.