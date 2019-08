Arbeitsmarktstatistik : 2933 Langenfelder und Monheimer sind arbeitslos

Langenfeld/Monheim 1463 Langenfelder und 1470 Monheimer sind im August als arbeitslos gemeldet.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit sind das in der gemeinsamen Geschäftsstelle mit 2933 Jobsuchenden elf Menschen mehr als im Juli und 20 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Geschäftsstelle beträgt 5,4 Prozent – wie schon vor einem Monat und wie im August 2018. In beiden Städten zusammen meldeten sich 682 Menschen neu oder erneut arbeitslos, das sind 13 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 677 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit, das sind 21 mehr als im August letzten Jahres.

Langenfelder und Monheimer Unternehmen meldeten laut Arbeitsagentur im August 238 neue Stellen, 48 weniger als vor einem Jahr. Damit seien in der Geschäftsstelle 864 gemeldete Jobs unbesetzt, 104 weniger als vor einem Jahr. In Langenfeld beträgt die Arbeitslosenquote 4,5 Prozent, in Monheim 6,7 Prozent.