Langenfeld : Blühstreifen haben für dieses Jahr ausgedient

Langenfeld Sonderprogramme für den Umweltschutz laufen gut. Ab Ende August dürfen Landwirte die wegen des Ernteausfalls bezuschussten Blühstreifen an ihren Feldern umpflügen.

Neben solchen Zäunen prüfen Stadtverwaltung, Betriebshof und Umweltschützer laut Wagner weitere städtische Flächen im Hinblick auf eine naturnahe Gestaltung. Und in diesem Sinne werden im Langenfeld-summt-Projekt ja auch tausende Samentütchen an Bürger für deren Gärten und Vorgärten verschenkt. „Bevorzugt setzen wir auf heimische Pflanzen, die im Optimalfall draußen überwintern. Aber das stößt sich dann am ästhetischen Empfinden mancher Leute, wenn die verblühten Stengel stehenbleiben und die Fläche als vermeintlich ungepflegt erscheint.“ Deswegen sei bis zu einem allgemeinen Bewusstseinswandel solch eine naturnahe Gestaltung eher in den Ortsteilen möglich, während in der City Beete weiterhin im Frühjahr jeweils neu bepflanzt werden.