Langenfeld : BGL will Behinderten-Beirat für Langenfeld

Die Ratsfraktion der BGL hat beantragt, in Langenfeld einen Behinderten-Beirat einzurichten.

Nach dem BGL-Antrag sollte solch ein Beirat in enger Zusammenarbeit mit Verbänden und Einrichtungen für behinderte Menschen bei entsprechenden Planungen und Programmen mitwirken. Außerdem könne er „mit eigenen Veranstaltungen bildend, informierend und unterhaltend auftreten“. Zudem solle der Beirat beratend und helfend zur Seite stehen und Anliegen von Behinderten gegenüber dem Stadtrat, der Verwaltung und der Öffentlichkeit vertreten. Auch sollte er laut Wenzens Barrieren in Gebäuden, im Straßenraum und im Verwaltungshandeln abbauen, „aber auch in den Köpfen der Bevölkerung“. Ziel müsse es sein, „die Lebensqualität von behinderten Menschen in Langenfeld zu verbessern“. Bei der Gründungsvorbereitung sei eine enge Abstimmung mit den in Langenfeld tätigen Sozialverbänden und Interessenvertretungen sicher zu stellen.