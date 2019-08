Stadtgespräch : Kreativer Nachwuchs beim Kunstverein

Langenfeld Nach den Ferien-Workshops gibt es jetzt noch Schulführungen durch die „Wunderbare Wimmelkunst“.

Der Kunstverein Langenfeld will auch die Jugend für Kunst begeistern – so mit seinen Kinder-Kunst-Wochen in den Sommerferien. Mit einer beeindruckenden Werkschau gingen die kreativen Tage zu Ende.

Nach Worten von Kuratorin Beate Domdey-Fehlau setzt der Kunstverein in den Workshops auf individuelle Betreuung und einen hohen Anspruch bei der Qualität. Geleitet werden die Kurse von professionell ausgebildeten Künstlern. Neben der Einführung in verschiedene künstlerische Techniken machen die Kinder und Jugendlichen so „ganz nebenbei“ auch Ausflüge in die Kunstgeschichte, in diesem Jahr etwa von chinesischer Tuschmalerei über die Kunst der Illustration bis hin zum Expressionismus.