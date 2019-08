Da schau her : ARD dreht für Spielfilm in der Altstadt

Monheim Monheim wird erneut Kulisse fürs Fernsehen.

Die umgestaltete Monheimer Altstadt wird in der nächsten Woche Kulisse für einen ARD-Spielfilm. Von Dienstag, 3. September, bis Dienstag, 10. September, wird an verschiedenen Orten in der Altstadt ein Fernsehfilm für die ARD Degeto mit dem Arbeitstitel „Opa hat die Schnauze voll“ gedreht. Dies teilte die Stadt am Donnerstag mit. Am Freitag, 13. September, würden weitere Szenen im Rheinbogen aufgenommen. An den Wochenenden finden keine Dreharbeiten statt. Drehort ist vor allem die Grabenstraße, später auch Franz-Boehm-Straße, Turmstraße und Krummstraße. Während der Dreharbeiten kann es zu Sperrungen kommen. Anwohner werden im Voraus durch das Filmteam informiert. Der Film wird auf dem Sendeplatz „Endlich Freitag“ gezeigt. Der Sendetermin steht noch nicht fest.