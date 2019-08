Tennis : Familien-Tennis: Der Wiescheider TC wird 40

Langenfeld Im Jahr 1979 entstand der Dorf-Verein, der heute rund 300 Mitglieder und eine idyllisch gelegene Anlage mit vier Feldern hat.

Manchmal können wohl auch die Kleinen ganz schön groß sein – wie der Wiescheider Tennis-Club (WTC), der jetzt 40 Jahre alt wird. Klar: Auch der Sport ist wichtig. Und wer auf der Anlage Feldhausen 8 zum Schläger greift, will unbedingt gewinnen. Das gelang zum Beispiel zum Abschluss der Saison den Herren 40 II, die mit einem 6:3 im Nachholspiel gegen den Elberfelder TC verspätet ihre Saison in der Bezirksklasse C beendeten. Das brachte Rang drei in der Abschluss-Tabelle – mit 3:3 Punkten aus drei Siegen und drei Niederlagen. Ausgeglichener geht es nicht. Das wiederum passt ganz gut zur Philosophie des Vereins, der sich selbst so beschreibt: „Neben dem sportlichen Ehrgeiz steht das Wohl der Mitglieder und deren Familien an erster Stelle.“