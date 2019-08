Fußball : Turnier in Berghausen: Duisburg entthront Titelverteidiger Fortuna

Langenfeld Der SSV Berghausen begrüßte an der Baumberger Straße erneut sieben Teams namhafter Klubs beim Provinzial-U-15-Cup. Für die neu zusammengestellten Berghausener Fußball-C-Junioren von Trainer Kalle Janßen war es ein Härtetest, gegen top ausgebildete Nachwuchskicker des FSV Frankfurt, von Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf zu spielen.

Außerdem ging es wegen der hohen Temperaturen heiß her – was eine zusätzliche Herausforderung für alle war. Eimer mit frischem Wasser sorgten für Abkühlung. Hitzig wurde es trotzdem immer wieder – vor allem unter den mitgereisten Eltern.

Bei der Partie zwischen dem MSV Duisburg und RW Oberhausen, das kurzfristig für den 1. FC Magdeburg eingesprungen war, lagen die Nerven teilweise blank. Auf dem Platz trugen die Spieler harte Duelle untereinander aus – kommentiert durch Väter und Mütter, die natürlich gelegentlich auch mal eine Entscheidung des Schiris laut in Frage stellten. Zumindest in dieser Hinsicht gibt es offensichtlich keine Unterschiede zwischen der Regionalliga, in der die meisten der eingeladenen Teams beheimatet sind, und der Kreisklasse, in der die Jugend des SSV zu Hause ist.