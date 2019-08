Fußball : FC Monheim steuert weiter auf Erfolgskurs

Der muss doch drin sein: Bora Gümüs (weißes Trikot) sieht wenig später aber, dass der Ball in der fünften Minute nur am Pfosten landet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Oberligist gewinnt gegen den TVD Velbert mit 2:0. Zehn Punkte aus vier Spielen sind ein Traumstart in die neue Saison.

Zuvor hatte er Yannic Intven (Insektenstich) und Nikola Aleksic (Junggesellen-Abschied) ersetzen müssen – was sehr gut gelang. „Wir gehen dann nur noch mit 17 Mann in so ein Wochenende. Aber du weißt eben, dass du davon jeden Einzelnen gebrauchen kannst“, sagt Ruess. Er sieht sich darin bestätigt, den Kader relativ klein, aber qualitativ hochwertig besetzt zu haben.

Schon nach fünf Minuten hätten die Hausherren führen müssen, denn in drei aufeinanderfolgenden Situationen lag ein Treffer in der Luft. Zuerst wurde Dennis Ordelheide gerade noch gestört und die folgende Ecke von Tobias Lippold landete bei Tim Kosmala, dessen Kopfball Velbert auf der Linie klärte. Kurz darauf traf Bora Gümüs mit seinem Schuss den Innenpfosten (5.).

Der stark besetzte Aufsteiger Velbert hatte von Beginn an Probleme, sein Spiel aufzuziehen, weil es die gut informierten Monheimer verstanden, durch geschicktes Anlaufen die vermeintlich schwächeren Velberter zum Aufbau zu zwingen. So hatte der TVD seine stärksten Momente eigentlich immer nur nach Umschalt-Aktionen. Auf der anderen Seite war Benjamin Schütz nach einer Lippold-Ecke nah dran am Führungstreffer (26.) und bei Philip Lehnerts Direkt-Abnahme im Anschluss an einen Konter fehlte ebenfalls nicht viel (33.).